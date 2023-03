Oscars : "Everything Everywhere All at Once", un tournant dans l’histoire du cinéma selon Hugues Dayez

Close n’a pas été récompensé aux Oscars, mais ce sont les films Everything Everywhere all at Once et le remake d’À l’Ouest rien de Nouveau qui ont triomphé lors de cette 95e cérémonie. Un palmarès inattendu il y a quelques mois, révélant une édition peut-être charnière dans l’histoire du cinéma américain. Explications d’Hugues Dayez.

Sorti sur la pointe des pieds à l’été 2022, Everything Everywhere all at Once s’offre un succès retentissant. Dans ce film, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), gérante d’une laverie, subit un contrôle fiscal d’une inspectrice revêche (Jamie Lee Curtis). Au cours de cet entretien, tout bascule : son mari lui annonce qu’elle est dans un multivers, où de forces obscures emmenées par sa pire ennemie, un clone de sa fille adolescente, menacent le monde réel.

Outre son humour absurde sur le multivers, le sacre historique de Michelle Yeoh, la belle histoire de Ke Huy Quan, monté sur scène avec Harrison Ford avec qui il s’était révélé dans Indiana Jones et le Temple maudit, Everything Everywhere all at Once marque l’industrie cinématographique pour d’autres raisons.