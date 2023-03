Oscars, César, Magritte… D’où viennent les noms des récompenses ?

Les récompenses cinématographiques américaines représentant un chevalier debout sur une bobine de film sont décernées depuis 1929. Cependant, elles n’ont pas toujours porté le nom d’Oscars.

Originellement, le prix s’appelait "Academy Award of Merit". Ce n’est qu’en 1934 que le surnom de la statuette, dont l’origine reste encore incertaine à ce jour, fut popularisé. La légende raconte qu’en voyant le trophée pour la première fois, Margaret Herrick, bibliothécaire de l’Académie, fit remarquer la ressemblance avec son oncle prénommé Oscar. Une autre théorie voudrait que ce soit l’actrice Bette Davis qui trouva des traits communs entre le trophée et son premier mari, Harmon Oscar Nelson. Le surnom n’a été adopté officiellement par l’Académie qu’en 1939. Le trophée a été dessiné par Cedric Gibbons, cofondateur de l'Academy of Motion Pictures Arts and Science (AMPAS) qui remet chaque années les Oscars.