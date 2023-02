Oscars 2023 : Rihanna se produira à la cérémonie où des mesures seront prises pour éviter une nouvelle gifle

La cérémonie des Oscars 2023 se tiendra le dimanche 12 mars. Sont attendues : la prestation de Rihanna et les mesures pour éviter de nouveaux incidents comme la gifle de Will Smith.

Décidément, Rihanna reprend du service ! D’abord en octobre avec "Lift Me Up". Ensuite, lors de la mi-temps du Super Bowl durant laquelle elle a offert un show rythmé de tous ses plus grands hits. Et si elle n’a pas chanté le single issu de la B.O de "Black Panther : Wakanda Forever", Variety rapporte que Riri montera sur scène le 12 mars pour interpréter "Lift Me Up" lors de la 95e cérémonie des Oscars.

Selon Consequence, Rihanna est la première interprète musicale annoncée pour la cérémonie des Oscars 2023. Nominée dans la catégorie "Meilleure chanson originale", elle se trouve face à Lady Gaga avec "Hold My Hand", bande originale de "Top Gun : Maverick", Sofia Carson avec "Applause" de "Tell It Like a Woman", Son Lux, Mitski et David Byrne avec "This Is a Life" de "Everything Everywhere All at Once", M.M Keeravani et Chandrabose avec "Naatu Naatu" de "RRR".

Jusqu’à présent, "Lift Me Up" a été nominé plusieurs fois, notamment aux Critics 'Choice Movie Awards et aux Golden Globes Awards où il a perdu face à "Naatu Naatu".