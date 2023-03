Oscars 2023 : pourquoi Brendan Fraser est-il le favori pour le prix du meilleur acteur selon Hugues Dayez ?

Pour Hugues Dayez, le film reste fortement accroché à son écriture théâtrale : "Comme cet homme est totalement immobile, il faut créer de l’agitation autour de lui, avec des entrées et sorties de champ dans son appartement. Il y a l’infirmière, sa fille et un personnage dont l’histoire me semblait périphérique et parasitant l’émotion de la relation père-fille, un jeune prédicateur qui vient a priori convertir son monde et qui revient artificiellement dans le récit pour le faire rebondir".

Le critique cinéma est par contre dithyrambique concernant Brendan Fraser, et pas uniquement pour le réalisme de son jeu dans ses prothèses. La réussite du comédien consiste, avec une gestuelle extrêmement réduite, à parvenir "à générer l’émotion et tout le drame existentiel de cet homme à travers les inflexions de la voix (douce) et le regard (de détresse)". Un contraste terrible par rapport à la morphologie du personnage. "C’est très impressionnant et c’est une renaissance pour Brendan Fraser" confirme-t-il, pour un acteur qui a connu une dépression après des attouchements déplacés et s’est retiré d’Hollywood pendant un certain temps, dégoûté par l’industrie du 7e art. Après ses rôles notoires dans La Momie et George de la Jungle, Brendan Fraser était revenu sur la pointe des pieds via des seconds rôles. Pour Hugues Dayez, le bémol concernant les constructions scénaristiques s’efface au profit "d’un personnage énorme dans tous les sens du terme : c’est-à-dire qu’il dépasse le cadre". On a l’impression de suffoquer avec ce personnage, tant l’atmosphère est étouffante.