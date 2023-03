Oscars 2023 : "Navalny", portrait intime de l’ennemi de Poutine, sacré meilleur documentaire

L’Oscar du meilleur documentaire a été décerné dimanche à Navalny, à cette occasion, Tipik vous propose de redécouvrir ce documentaire le mardi 21 mars. Devenu célèbre à l’international pour avoir survécu à une tentative d’assassinat par empoisonnement qu’il a attribuée au Kremlin, le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny est devenu le symbole de la lutte anti-Poutine. Incarcéré depuis janvier 2021, il continue de fédérer les opposants au régime russe. Dans le documentaire Navalny, le réalisateur canadien Daniel Roher brosse le portrait d’un homme bien déterminé à faire tomber Vladimir Poutine.

Le 20 août 2020, Alexeï Navalny, dissident notoire du pouvoir russe, embarque pour un vol dont il n’atteindra jamais la destination finale. Durant son trajet qui doit le mener en Sibérie, il est pris de douleurs telles que l’avion est détourné pour atterrir en urgence. À son réveil du coma un mois plus tard, le verdict tombe : il a été empoisonné au Novitchok, un mélange d’agents neurotoxique développés par l’URSS dans les années 1970. Le président Poutine est directement désigné coupable par Navalny qui s’efforcera de le démontrer en piégeant des agents du FSB. Depuis cet événement qui l’érigea en David contre le président russe omnipotent Poutine-Goliath, Alexeï Navalny est considéré comme l’avenir de la Russie par les plus jeunes, faisant fi de son passé aux relents nationalistes et xénophobes.