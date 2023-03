Oscars 2023 : le dress code éco-responsable a-t-il été respecté ?

La pléiade de célébrités attendue pour la 95e cérémonie des Oscars, qui a largement célébré le long métrage de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, "Everything Everywhere All at Once" a fait honneur au fameux glamour hollywoodien que l'on attend d'un tel événement avec une combinaison parfaite entre tradition et modernité, notamment immortalisée par une omniprésence des corsets, de la dentelle, de la transparence et des… robes de mariée.

Mais ce tapis rouge, le plus scruté et le plus sophistiqué de la saison des récompenses, était-il également plus responsable, comme l'a demandé l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ?

Forte d'un partenariat avec le Red Carpet Green Dress (RCGD), l'institution avait édité un "Sustainable Style Guide" envoyé à tous les invités.

Il s'agissait pour cette 95e cérémonie de se tourner vers des robes vintage, déjà portées à d'autres occasions, louées ou empruntées dans les archives des grandes maisons de mode, d'adopter une tenue issue de l'upcycling ou de privilégier des "textiles dérivés de sources naturelles" comme le lin, le chanvre, la laine ou les matières biosourcées à base de plantes, ainsi que des modes de production plus durables et des marques considérées comme éthiques.