Oscars 2022 : Le retour des grands films de studios hollywoodiens

Côté acteur, Will Smith fait une nouvelle fois partie des favoris, de même que Benedict Cumberbatch pour son rôle de cow-boy refoulé dans "The Power of the Dog".

La compétition est encore plus farouche chez les actrices, entre Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Jessica Chastain ("Dans les yeux de Tammy Faye") et Lady Gaga ("House of Gucci").