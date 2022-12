Oscar Wilde : comment le marquis de Queensberry a contribué à la chute de l'écrivain

Le 28 octobre de la première année du XXème siècle, dans l'église Sainte Marie Madeleine du faubourg Saint-Antoine, au beau milieu de la capitale française.

Oscar Wilde, l’un des auteurs les plus mystiques et controversés, se convertit au catholicisme.

Il est en costume, et comme tout dandy qui se respecte, tient un haut-de-forme dans sa main droite. En cette fin d’après-midi, peu de temps avant le grand saut vers l’inconnu, Oscar Wilde devient un serviteur de Dieu. Toute son existence, un long chemin tortueux l’a guidé vers ce jour.

C’est là l’un des paradoxes les plus insolubles de la vie de l’écrivain. Homosexuel, persécuté, rejeté par les serviteurs de Dieu, emprisonné, rien ne semblait indiquer que son exil parisien, qui le pousse dans les bras de la Faucheuse, soit aussi celui de la conversion au seuil de sa fin de vie.

Retrouvez la destinée de l'illustre auteur dont la vie a été marquée par les contradictions et les retournements de situations dans L'Heure H. De sa romance avec Constance Lloyd à son exil en France après son emprisonnement pour 'grossière indécence', en passant par ses plus grands succès et son rapport houleux avec les Queensberry, retour sur la carrière ambivalente du natif de Dublin : entre gloire, richesse et souffrance intérieure autour de son homosexualité qu'il doit réprimer pour rentrer dans le moule de la société londonienne.