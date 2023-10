Oscar Sevilla, 47 ans, renoue avec la victoire au Tour de Hainan... un quart de siècle après ses débuts chez les pros

L'Espagnol Oscar Sevilla (Team Medellin - EPM) a remporté le 15e Tour de Hainan (2.Pro), qui s'est terminé ce lundi par une étape de 203,3 km entre Changjiang et Sanya, en Chine.

Cette 5e étape a été enlevée par le Néerlandais Jesper Rasch (Abloc CT) qui a devancé l'Israélien Itamar Einhorn (Israel - Premier Tech) et l'Italien Nicola Dalla Valle (Corratec - Selle Italia).

Leader depuis la 3e étape, Oscar Sevilla enlève le classement général avec 1 seconde d'avance sur l'Australien Sebastian Berwic (Israel - Premier Tech) et 8 sur le Canadien James Piccoli (China Glory Continental Cycling Team). Ben Hermans (Israel - Premier Tech) termine 4e à 8 secondes.

Sevilla a décroché à 47 ans la 17e victoire de sa longue carrière, entamée en 1998 chez Kelme. Le vétéran espagnol n'avait plus rien remporté dans le peloton professionnel depuis le Tour de San Juan en 2018.

La carrière d'Oscar Sevilla a été marquée par des hauts et des bas. Meilleur jeune et 7e du Tour en 2001, 2e de la Vuelta cette même année et 4e l'année suivante, Oscar Sevilla avait vu sa carrière troublée par l'affaire de dopage Puerto en 2006, dans laquelle des poches de sang retrouvées par les enquêteurs lui ont été attribuées. Il avait ensuite été contrôlé positif en 2009 et suspendu jusqu'en mars 2011.

L'Espagnol a ensuite poursuivi sa carrière dans des équipes colombiennes de seconde zone, ne roulant pratiquement plus en Europe.

Le Tour de Hainan était de retour au calendrier cette année après cinq ans d'absence. L'Italien Fausto Masnada avait remporté la dernière édition en 2018.