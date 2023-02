Oscar Piastri plutôt serein chez Mclaren : "Continuer ce que je faisais dans les autres catégories"

Parmi les nouvelles têtes dans le paddock aux essais hivernaux à Bahreïn, Oscar Piastri ne se laisse pas impressionner pour autant. Le jeune pilote de chez Mclaren Racing est déterminé à continuer sur sa prometteuse lancée des précédentes catégories.

S’il n’a pas encore couru la moindre course en Formule 1, l’Australien ne semble pas effrayé pour autant. Loin de là. "Cela fait un petit temps que je sais que je serai ici. J’ai donc eu le temps de réaliser et de me dire que je devais continuer ce que je faisais dans les courses juniors. J’essaie de tirer le meilleur de moi-même ainsi que de la voiture. J’ai conscience que l’ambiance sera un peu différente la semaine prochaine mais là je cherche uniquement à devenir plus rapide" glissait Piastri au micro de Gaëtan Vigneron.

Difficile cependant de situer Mclaren par rapport aux autres écuries. Les Britanniques ne réalisent peut-être pas les essais qu’ils auraient imaginés. "Les tests restent raisonnables malgré tout. Nous avons connu quelques petits problèmes mais avons également su enchaîner quelques tours" nuançait le jeune homme de 21ans. Reste maintenant à voir si ce sera suffisant pour se mêler à la bagarre dès l’entame de saison. "C’est difficile d’établir un objectif précis. Plusieurs pièces de développement vont arriver et nous permettre d’être plus rapides. Donc notre place en début de saison ne sera pas forcément la même au milieu voire en fin de championnat. Personnellement je vais juste essayer de faire de mon mieux et de limiter les erreurs" concluait Oscar Piastri.