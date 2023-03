Oscar Piastri de "grid kid" à pilote de Formule 1 : "Je portais le drapeau de Kvyat en 2015 et dimanche je prendrai le départ"

Depuis que Daniel Ricciardo a perdu son volant de titulaire en Formule 1, Oscar Piastri est le seul représentant australien de la grille. Le pilote de l’écurie McLaren a réalisé un rêve en franchissant le pas vers la catégorie reine. Une étape qui n’était qu’une question de temps pour ce rookie lui qui a remporté le titre de champion en Formule 3 en 2019 et en Formule 2 l’année suivante.



Ce week-end, le jeune homme de 21 ans s’apprête à vivre son premier GP à domicile, lui qui a grandi à quinze minutes à peine du circuit. “Quand j’étais jeune je jouais au cricket sur des terrains qui se trouvaient tout proche du paddock. “



Piastri était déjà venu à l’Albert Park également dans le cadre du grand-prix. L’an passé en tant que pilote de réserve (ndlr : avec Alpine), et il y a quelques années dans un rôle très différent en 2015 lorsqu’il n’avait que 13 ans. "Cette année-là j’étais venu en tant que "grid kid" (les enfants qui accompagnent les pilotes sur la grille de départ). Je faisais cela pour Daniil Kvyat qui roulait à l’époque pour Red Bull. Mais il n’était jamais arrivé sur la grille, parce qu’il avait cassé sa boîte de vitesses dans le tour de sortie des stands. Ce sera en tout cas très spécial d’avoir quelqu’un qui tient mon drapeau cette fois. Mais j’espère que j’aurai plus de réussite que Kvyat (rire)."



L’Australien a couvert son premier GP complet il y a quinze jours en Arabie saoudite (où il a terminé 15e) après une très belle qualification, mais il a n’a pas encore inscrit de point cette saison. "Les enseignements à Djeddah étaient tout de même très intéressants. Ça m’a permis de confirmer que ma manière de travailler est la bonne, et ça m’a donné confiance dans la façon dont j’aborde les qualifications. La course était aussi un bon apprentissage, parce que j’ai pu voir ce que je devrais réaliser différemment surtout dans le premier tour de course. Mais au moins j’ai pu voir l’arriver, ce que je n’avais pas eu l’occasion de faire à Bahreïn."



L’écurie McLaren espère en tout cas lancer définitivement sa saison ce week-end à Melbourne. Oscar Piastri et Lando Norris n’ont pas encore inscrit de point lors des deux premiers rendez-vous de la saison.