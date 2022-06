Oscar Anton interprète son nouveau single "Si Rose" en live sur Tipik

Le jeune chanteur français Oscar Anton était l'invité de Sélim et Malou sur Tipik pour une interview et un live acoustique exclusif de son tout nouveau titre Si Rose.

Après avoir fait une entrée ébouriffante il y a quelques semaines dans la playlist de Tipik avec son single dansant inspiré par les 80's Best Day Ever, composé et enregistré avec l'artiste néerlandais Blanks, Oscar Anton est de retour ce mois-ci avec un tout nouveau morceau qu'il nous offre dans une version acoustique inédite !

Un nouveau morceau tous les mois, c'est le concept des postcards développé par Oscar. L'idée? Parcourir le monde et proposer, chaque mois, un nouveau titre enregistré avec un artiste local en featuring et ce dans une ville différente à chaque fois ! Après Milan, Berlin, Madrid et Istanbul et Amsterdam, c'est cette fois à Paris, chez lui, qu'il a composé Si Rose en duo avec l'artiste français Voyou.