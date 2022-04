Osasuna – Real Madrid : la compo des Merengue est connue (LIVE commenté 21h30)

Le Real doute mais s’impose. Les deux derniers matchs des Merengues pourraient se résumer de la sorte.

Menés 0-3 par Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé le cours du jeu, marquant le 1-3 qui les envoyait aux prolongations avant d’arracher la qualification durant celles-ci.

En championnat, le Real a une nouvelle fois tremblé en championnat, sur la pelouse de Séville. Menés 2-0, les Merengues sont revenus et se sont finalement imposés 2-3 sur un but de l’inévitable Karim Benzema.

Cette saison, le Français est un véritable sauveur pour l’équipe madrilène. Sur la pelouse de Séville, l’attaquant a inscrit le dernier but du Real dans les derniers instants et permis au Real de rester largement en tête de la Liga avec 15 points d’avance sur son plus proche poursuivant.

Osasuna, pour sa part n’a plus grand-chose à jouer. 9e avec 44 unités, Osasuna est à onze points de la Real Sociedad, sixième et dernier club qualifié pour une compétition européenne et ne peut donc plus espérer autre chose d’autre qu’une bonne fin de saison dans l’optique de bien préparer la saison prochaine.