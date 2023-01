“Orpheline” : l’histoire d’une femme en 4 portraits

Le projet d’Arnaud des Pallières sur “Orpheline” était particulier : souhaitant proposer un portrait unique de femme, il demande à sa coscénariste Christelle Berthevas de raconter le plus d’informations personnelles sur sa vie pour proposer quelque chose au plus proche du réel. Il en est ressorti ce film, saisissant l’existence d’une femme à l’envers et à quatre âges différents. Renée a 27 ans et voit sa tentative d’avoir un enfant avec son compagnon mise à mal par la sortie de prison d’une ancienne complice. Sandra a 20 ans quand elle rencontre un homme mystérieux lui faisant découvrir le domaine des courses hippiques ainsi que Tara. Karine a 13 ans et elle accumule les fugues pour s’éloigner d’un milieu familial violent. Kiki a 6 ans quand sa vie bascule à la suite d’une partie de cache-cache.