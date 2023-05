Orp-Jauche : une balade didactique pour préserver la faune des plaines agricoles

Chasse encadrée et contrôlée, agriculture sans pesticides, plantation de haies, implantation de bandes enherbées sauvages en bordure des terres agricoles,… Autant de solutions possibles pour préserver la biodiversité. La politique agricole commune prévoit une série de mesures permettant de protéger la biodiversité. Et un nombre croissant d’agriculteurs appliquent déjà ces mesures concrètes, d’ailleurs soutenues par la Région. Mais le temps presse! Force est de constater qu’il y a urgence pour protéger la flore et la faune. Heureusement, le mouvement est en marche. Et les actions de sensibilisation, telles ces promenades champêtres didactiques, sont de nature à accélérer les choses et à (r) éveiller les consciences.

Dans le cadre du projet "Hesbaye Sauvage", financé par la Région wallonne, l’asbl collabore avec 10 communes de la Hesbaye brabançonne et liégeoise. L’objectif principal est le même : accompagner tous les acteurs concernés dans la mise en place d’aménagements bénéfiques à la faune des plaines.

Désormais, le circuit didactique de Noduwez peut s’effectuer sans la présence d’un guide de l’asbl, individuellement ou en groupe, grâce à une application. Le circuit est balisé et ponctué d’une série de panneaux informatifs.

Infos pratiques : www.faune-biotopes.be