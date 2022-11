Orp-Jauche : des classes où on "lit le belge" avec enthousiasme

Durant tout ce mois de novembre, les auteurs belges sont à l’honneur dans le cadre de l’opération "Lisez-vous le belge ?". Leurs livres sont mis en évidence dans les librairies, les bibliothèques… Mais aussi dans les écoles. Dans la classe de deuxième année de l’école communale de Jauche, l’institutrice, Liliane Mathieu, met régulièrement des livres d’auteurs belges entre les mains de ses élèves. Dans la bibliothèque de la classe, on retrouve des noms comme Emile Jadoul, Anne Herbauts, Loïc Gaume, Anne Crahay… Tous auteurs et illustrateurs belges de littérature jeunesse. "C’est plus agréable que de travailler sur des livres dont on ne connaît pas les auteurs, affirme l’enseignante. On peut mettre un nom, un visage, et même rencontrer l’auteur". L’école a d’ailleurs obtenu des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour accueillir plusieurs fois par an des auteurs en classe.