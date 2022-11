Ornamentum, bijoux d’artistes, dans l’écrin de la Villa Empain

La Fondation Boghossian accueille à la Villa Empain un prestigieux ensemble de bijoux d’artistes. La collection Diane Venet compte près de deux cents pièces. Leurs créateurs ne sont pas des joaillers de formation, mais des plasticiens de renom. Les bagues et les colliers, les boucles et les pendants d’oreilles, les broches et les bracelets, les tours de cou et les pendentifs scellent leurs alliances avec la création plastique.