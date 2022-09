"Orly", les adieux de Jacques Brel à la vie...

La légende dit que Bécaud n’était pas spécialement honoré par la citation et que Brel s’en serait excusé au téléphone… En tout cas, la scène décrite contient pas mal de violence :

" Et puis infiniment. Comme deux corps qui prient. Infiniment lentement ces deux corps. Se séparent et en se séparant. Ces deux corps se déchirent. Et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent. Redeviennent un seul. Redeviennent le feu. Et puis se redéchirent. Se tiennent par les yeux. Et puis en reculant. Comme la mer se retire. Ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots. Agitent une vague main. Et brusquement ils fuient. Fuient sans se retourner. Et puis il disparaît. Bouffé par l'escalier. "

Brel ne décrit pas seulement une séparation… Brel décrit ses adieux à la vie… Il décrit son agonie… Il prend de l’avance puisqu’il sait, au moment où il enregistre la chanson, qu’il est rongé par la maladie et qu’il est condamné… Et d’ailleurs, onze mois après la sortie de l’album, il meurt…

La description de l’agonie (cet instant déchirant où l’autre rend son dernier souffle) est soulignée par Brel par un vocabulaire qui renvoie – non pas au hall d’aéroport mais à la chambre du mort : le corps est maigre, il bave, il y a des pleurs, il y a un cri, il y a du chagrin, il y a une main qui s’agite – comme un dernier sursaut de vie… Et puis, surtout, il y a cet escalier… Cette mort et ce cancer sont dans " Orly " quand il dit : " Et puis, il disparaît. Bouffé par l’escalier "… L’escalier, c’est la mort. Et c’est bien de sa disparition dont il s’agit puisque c’est lui qui part – pas elle…

" La porte est refermée. La voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même. Et déjà elle sait. Qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes. Mais là elle perd l'amour. "

Écoutez l'intégralité de la chanson "Orly" de Brel :