Orlando Bloom confie qu’avec Katy Perry, "les choses sont parfois vraiment, vraiment difficiles"

Interrogé par le magazine Flaunt, Orlando Bloom s’est confié sur sa vie de couple avec Katy Perry qui, comme toutes les vies de couple, est loin d’être rose.

La Saint-Valentin est passée. On peut à nouveau se pencher sur les épines de la rose. Lors d’une interview pour le magazine Flaunt, Orlando Bloom a levé le voile sur sa vie de couple avec la chanteuse Katy Perry.

Ensemble depuis 2016, l’acteur de "Pirates des Caraïbes" et l’interprète de "California Girls" surmontent les obstacles que leur inflige leur histoire d’amour. Après une première séparation en 2017, une seconde en 2018, le couple s’est fiancé en 2019 et a, en 2020, accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Daisy Dove. Une joie pour les parents qui ont parfois, comme démontre leur historique, beaucoup de mal à s’entendre. Au cours de l’interview, Bloom a expliqué ceci : "Nous sommes dans deux piscines très différentes. Sa piscine n’est pas une piscine que je comprends nécessairement, et je pense que ma piscine n’est pas une piscine qu’elle comprend nécessairement.", rapporte Closer. Après cette métaphore (très bancale), il a avancé que "Parfois, les choses sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles."

N’étant pas toujours sur la même longueur d’onde, les deux artistes utilisent leur gros point commun pour affronter les tempêtes : leur créativité. Ce qui leur permet également de combattre l’ennui. "Je pense que nous sommes tous deux conscients de la chance que nous avons d’avoir été connectés de manière unique au moment où nous l’avons fait, et il n’y a certainement jamais de moment ennuyeux."