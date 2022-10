Orionides : la pluie d’étoiles filantes à regarder ce 21 octobre

Tout ce qu’il faut savoir sur la pluie d’étoiles filantes des Orionides à admirer cette nuit.

Les Orionides sont les restes de la comète Haley qui passe deux fois par an près de la Terre : à l’aller vers le Soleil, la pluie s’appelle Êta Aquarides et au retour en s’éloignant du Soleil, ce sont les Orionides.

La pluie est en cours mais le point culminant de ces étoiles filantes aura lieu dans notre ciel la nuit du 21 octobre, vers 20 heures. Selon Geo, il devrait être facile d’en voir cette année si l’on prend le temps de lever le nez vers le ciel à partir du coucher du soleil dans un endroit dénué de lumière. Autrement dit, vous risquez d’avoir du mal à en voir au milieu de Bruxelles.

A tous ceux qui ont la chance de vivre ou de pouvoir se déplacer dans un endroit éloigné de toute pollution lumineuse dans notre pays, il sera important de laisser du temps à vos yeux pour vous habituer à l’absence de lumière et voir de plus en plus les étoiles. "En moyenne, un tiers des Orionides laissent derrière elles une traînée lumineuse qui persiste dans le ciel le temps d’une à deux secondes", donc vous pourriez assister à un joli spectacle (si les nuages nous laissent entrevoir le ciel étoilé). N’oubliez pas également de tourner votre regard vers le sud-sud-est, c’est par là qu’elles passeront !