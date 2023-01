Origine, fonctionnement... C’est quoi, cette "horloge de l’apocalypse", qui affiche minuit moins 90 secondes en ce début d'année 2023 ?

Auparavant, le rédacteur en chef du Bulletin of the Atomic Scientists, Eugene Rabinowitch, décidait des mouvements des aiguilles à lui seul. Parlant couramment le russe et leader du mouvement international de désarmement, Rabinowitch était en contact constant avec d’autres experts à travers le monde. Sur la base d’échanges avec ces derniers, il décidait des changements à apporter à l’horloge de l’apocalypse et expliquait sa pensée dans les pages de la revue scientifique.

Depuis sa mort en 1973, le conseil de la science et de la sécurité du Bulletin of the Atomic Scientists a pris le relais et se réunit deux fois par an pour échanger sur les différents événements mondiaux. Par la suite, le conseil peut décider de modifier l’heure affichée par l’horloge s’il l’estime nécessaire.

Ce conseil est composé de plusieurs scientifiques et d’autres experts ayant une connaissance approfondie des technologies nucléaires et de la climatologie, compétences nécessaires à l’estimation des menaces rentrant en compte dans l’évaluation du temps restant avant la fin du monde.