Origine du SARS-CoV-2 : saura-t-on un jour ? Le point sur les hypothèses

A l’heure actuelle, pour le scientifique, deux hypothèses sont toujours d’actualité : soit le virus est d’origine animale, et il s’est constitué au départ de virus circulant dans des chauves-souris (en passant éventuellement par des hôtes intermédiaires), soit il pourrait s’agir d’une infection par un virus stocké – voire, mais c’est peu probable – manipulé génétiquement, dans un laboratoire à Wuhan. Cependant, ces deux hypothèses n’ont pas la même probabilité de vraisemblance.

"De mon point de vue", explique Eric Muraille, "la vraisemblance des deux hypothèses n’est pas la même. Parce que si on oublie toutes les preuves sur le SARS-CoV-2, on sort de la polémique, des émergences de nouveaux agents pathogènes, on en a plus de 300 qui sont connues depuis les années 50. Là-dedans, il n’y en a pratiquement aucun qui a été relaté via un échappement de laboratoire. Si on prend le SARS-Cov-1, on sait maintenant clairement d’où il est sorti. Il est passé de la chauve-souris à la civette et puis à l’humain Dans le cadre du MERS-CoV, il est passé de la chauve-souris au dromadaire, à l’humain. Donc, on a toute une série d’évidences montrant que ce genre de virus peut émerger de manière tout à fait naturelle, sans intervention d’un laboratoire. Et en plus, le fait de se retrouver avec un marché vivant comme source, c’est quand même fort dans l’optique d’une émergence naturelle. Parce que, imaginons un échappement de laboratoire : Pourquoi est ce que cet échappement aurait été contaminer un marché vivant ?"