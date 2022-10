"Origine 6740" : Maxime Nizette, finaliste de My Tiny Restaurant, ouvre sa table d'hôtes à la ferme !

Souvenez-vous, Maxime et Kevin s'étaient retrouvés en finale de My Tiny Restaurant aux côtés de deux autres équipes : Thanh Nhan/Nadège et Henri/Marc. Duo impayable, Maxime, cuisinier brillant, et Kevin, son "commis comique" comme il dit, avaient tout donné pour se hisser à ce niveau brillamment. Aujourd'hui, Maxime réalise son rêve : ouvrir une table d'hôtes dans sa micro ferme !