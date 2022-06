Origi un peu plus dans la légende de Liverpool : son but contre le Barça élu comme le plus grand de l’histoire des Reds

"Origi est, et il sera toujours pour moi, une légende de Liverpool et l’un des joueurs les plus importants que j’ai jamais eus", confiait Jürgen Klopp en mai dernier. Ce samedi, Divock Origi est encore entré un peu plus dans la légende des Reds. Et cette fois, ce sont les supporters qui ont rendu hommage au Diable Rouge (32 sélections) en désignant son but importantissime contre le FC Barcelone en 2019 comme le plus grand de l’histoire du club. Rien que ça…

Origi n’a peut-être pas les statistiques d’un Mohamed Salah, ni son temps de jeu d’ailleurs, mais le Belge aura malgré tout laissé une trace indélébile à Liverpool. Apprécié dans le vestiaire, adulé par son entraîneur et respecté par les fans, Origi est toujours parvenu à sortir de sa boîte au bon moment. Comme en 2019, lors de la demi-finale retour de Champions League contre le FC Barcelone. Ce soir-là, le 7 mai, Origi avait propulsé les Reds en finale après avoir délivré les siens en fin de rencontre sur un corner rapidement joué par Trent Alexander-Arnold (victoire 4-0 après un revers 0-3 en Catalogne). La suite, on la connaît. Le club de la Mersey s’est offert une sixième coupe aux grandes oreilles dans une finale peu mémorable face aux Spurs de Tottenham (lors de laquelle Origi a récidivé pour inscrire le 0-2).

Mais c’est donc ce but face au Barça qui a été plébiscité par les fans, qui à l’occasion du 130e anniversaire du Liverpool FC, avaient la possibilité de voter pour le plus grand but de l’histoire de leur club favori. 130 réalisations avaient été retenues pour leur "qualité, importance, statut iconique et héritage durable". Le club s’est ensuite chargé de classer les buts de la 130e place à la 11e tandis que le soin de composer le top 10 a été laissé aux supporters.

Au classement, Origi devance LA légende de Liverpool en la personne de Steven Gerrard, 2e avec sa superbe praline plantée en finale de la FA Cup contre West Ham en 2006 et également 3e avec son but qui relance les Reds face au Milan AC en finale de la Ligue des Champions en 2005 (celle-ci est mémorable).

Un magnifique cadeau d’adieu pour Divock Origi qui, en fin de contrat, devrait signer en faveur du Milan AC après sept années de bons et loyaux services à Liverpool.