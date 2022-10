Origi, Januzaj, Mertens, Boyata : ces Diables rouges qui doivent cravacher pour intégrer les 26 de Martinez

Romelu Lukaku, s’il est rétabli, et Michy Batshuayi, à nouveau performant avec le Fener, seront au Qatar. On n’imagine pas non plus Roberto Martinez se passer d’Eden Hazard ou d’un Leandro Trossard en pleine confiance. Derrière tout est ouvert. Dodi Lukebakio (6 buts) retrouve des couleurs avec le Hertha. Il a activé le mode "mission Qatar". Loïs Openda marque par contre un peu le pas ces dernières semaines après un début de saison intéressant (4 buts). Les néo-Milanais Charles De Ketelaere et Divock Origi postulent également.



Jérémy Doku, toujours freiné par les blessures, et Adnan Januzaj, dont le transfert à Séville n’est pas une franche réussite (49 minutes), partent encore de plus loin. Christian Benteke n'a plus joué depuis le 9 octobre et n'aura plus l'occasion de s'illustrer.



Mais le cas le plus inquiétant est sans doute celui de Dries Mertens. Sorti de son cocon napolitain, Ciro peine à trouver ses marques au Gala : 487 minutes et toujours pas le moindre but. Son expérience et son vécu au sein du groupe parlent pour lui.