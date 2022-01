Orig-Ami met à disposition des tentes en carton pour les SDF

Vous n’avez pas pu passer à côté, c’est l’hiver et le froid est bel et bien installé dans la capitale. Les pare-brises sont givrés, les bancs publics sont gelés et les personnes dans la rue ont de plus en plus de mal à se réchauffer.

C’est un fait: les sans-abris souffrent encore plus lorsque le mercure chute. Chez nous, à Bruxelles, vous avez peut-être vu certaines de ces personnes dormir dans des tentes en carton. Et bien, c’est une des solutions proposées aux SDF par Orig-Ami.

Je suis révolté par le fait que nous vivons dans un des pays les plus confortables du monde et malgré ça, à Bruxelles, il y a à peu près 6000 personnes qui dorment dans la rue.

Ce constat, c’est celui d’un citoyen lambda fortement touché par cette pauvreté. Xavier Van Der Stappen a donc voulu agir et a ainsi créé Orig-ami.

Orig-ami, c’est quoi ?

Partant du principe que les sans-abris cherchent en priorité des cartons pour fabriquer des couchettes de fortune, Xavier Van Der Stappen a conçu des tentes en carton. Ces tentes sont recyclées et recyclables. Elles offrent surtout une bonne isolation thermique qui maintient la chaleur à un niveau supportable. Un couple et ses effets personnels ou une personne seule avec son animal de compagnie peuvent s’y glisser. Les tentes sont rigides, solides, résistantes à la pluie mais à la fois transportables, faciles à monter et pliables en mode origami.

Ces tentes sont distribuées via des maraudes mais aussi via les CPAS (qui sont débordés), via des associations ou le Hub de la Croix Rouge.

Une solution d’urgence

L’objectif de cette démarche est de venir au secours des sans-abris qui luttent contre le froid de l’hiver en leur offrant ces tentes transportables, faciles à monter et recyclables.

Ces abris ne remplaceront jamais un lieu chauffé et c’est pour cela que le kit “orig-ami” comprend des sacs de couchage pour résister aux températures négatives de la saison froide.

Ce weekend, des artistes sont venus prêter main-forte à Orig-ami. Parmi ces personnes au grand coeur, il y avait notamment Benoît Galland, Serge Dehaes, Louis-Michel et Laurent Carpentier, David Peeters, Alain Poncelet, Waltery, Luc Schuiten, Kool Koor, Virginie Allard, Jean-Claire Lacroix, Laryssa Ickx. Sans oublier les street artists Stéphane Cosmos, Géraldine Bage, Samuel Martial, Jean Pierre Bers Mbalaka, José Mangano.

On vous en dit plus avec notre invité de la matinale : Xavier Van Der Stappen, le concepteur d’Orig-ami, était en entrevue avec Julie VanH dans Bruxelles Matin sur Vivacité.