ORIG-AMI : la solution d'hébergement temporaire d'urgence pour sans-abri se mobilise pour cet hiver rude

Aujourd’hui, l’association lance donc un nouvel appel à solidarité. L'association assure le transport, le stockage, l’assemblage et la distribution.

La crise de ces derniers mois a poussé aussi dans la précarité un nombre croissant de personnes. Le nombre de sans-abris a augmenté de 30% en 2021 et les chiffres de 2022 s'annoncent catastrophiques. Il s’agit souvent de femmes avec enfants, d’handicapés, mais aussi des personnes ayant un emploi, mais dans l’impossibilité financière de (continuer à) se loger. "Plus que l’an dernier, nous avons besoin de votre soutien afin de distribuer un grand nombre de tentes". Rien qu’à Bruxelles, ce sont plus de 6 000 personnes qui vivent sur les pavés de la capitale, dont un millier d’enfants. Il y aurait 17 000 sans-abris en Belgique (suivant la FEANTSA).

" La distribution d’Orig-Ami est une démarche qui tend à faire face aux urgences. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme une action structurelle visant à réduire le sans-abrisme. Cette démarche vise avant tout à répondre aux besoins de milliers de personnes qui n’ont pour lieu de vie que la rue. Et tient compte d'une réalité bien concrète : pour diverses raisons, une franche significative des sans-abris ne fréquentent pas les refuges qui manquent d'ailleurs souvent de places lors des périodes de grand froid. C’est pour cette population que nous vous proposons de financier un abri et un sac de couchage pour la somme de 30€ ", explique l’association Cultures & Communications.

" Devant la crise COVID et les conséquences du conflit en Ukraine sur l’économie, le nombre de sans-abris ne cesse de croître. Une franche de la population, les plus précaires, tombent dans le dénuement et la pauvreté. Nous ne pouvons pas restés les bras croisés, à attendre que les autorités prennent tous les sans-abris en charge. Il est inconcevable, au XXIe siècle, dans un pays aussi riche que la Belgique, dans la capitale de l’Europe, que des laissés-pour-compte passent leurs nuits dans la rue, à même les pavés. Devant la précarité qui s’installe, chacun de nous peut connaître le même sort et tout perdre. Ce ne sont donc pas des exceptions ou de simples accidentés de la vie. Il est de notre devoir d’assister les plus faibles ici ou ailleurs, dans l’attente de mesures concrètes et durables. Orig-Ami est notre réponse d’urgence à la situation de précarité connue par les plus démunis de nos compatriotes.

"Malgré l’augmentation du prix du carton et des transports, nous avons réussis à maintenir le cap, avec l’aide de fournisseurs, de clubs et de partenaires. Pour 30 €, nous offrons une tente et un sac de couchage " grand froid ".

Plus d'infos : http://www.orig-ami.eu/

Pour soutenir l’association : BE62 0012 6097 7061

