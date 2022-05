ORIG-AMI : la solution d'hébergement temporaire d'urgence pour sans-abri se mobilise déjà pour l'hiver prochain

Cette année, afin de récolter bien plus de dons, le Lions Club Millénaire, l’Institut Français des Arts et Dagoty Enchères s’associent pour mettre en place une vente aux enchères.

A l’initiative de Pierre Hallet et Christian Nihoul, des artistes ont décoré des tentes ORIG-AMI qui seront mises aux enchères à l’Institut français des Arts, le 1er juin à 18h et dès début mai sur les sites Solidarityup.org et Drouot.com. Le but de cette initiative est de mettre en vente des œuvres, dans le but de distribuer, en urgence, de tentes en carton ORIG-AMI et de sacs de couchage, durant l’hiver prochain.

Christian Nihoul a mobilisé ses amis artistes en leur demandant d’illustrer le thème du sans-abrisme. Luc Schuiten, Cosmos, Denis Meyers, Larissa Ickx et Natasha De Locht, Didier Engels, Benoît Galland, Rudy Etienne, José Mangano, Yashko Golembiowski, Virginie Allard et Annie Oger, les dessinateurs de bandes dessinées que sont : François Schuiten, François Walthery, Jan Bucquoy, David Peeters, Louis-Michel et Laurent Carpentier, Alain Poncelet, Serge Dehaes, Jean-Clair Lacroix, les street artistes français : Brian Lucas et Sébastien Colorz.

Le tout est à découvrir sur le site solidarityup.org sous l’onglet " Une Tente, une Vie " et sous www.drouot.com