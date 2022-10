Organiser un défi pour Viva For Life : une bonne occasion pour se revoir

En juillet dernier, les résidents ainsi que les membres du personnel de la Maison de Repos "Les Buissonnets" de Saint-Vaast, à La Louvière, ont voulu mettre leur pierre à l'édifice pour l'édition 2022 de Viva For Life. C'est pourquoi, ils ne se lancent pas 1 mais 10 défis ! Laurie Zanolin, psychomotricienne à la résidence , nous en a dit un peu plus sur les défis des Buissonets.

Plus jeune, j'étais membre d’un mouvement de jeunesse, on organisait déjà des petites actions au profit de Viva for Life, donc ça me paraissait normal de continuer sur ma lancée.

Chaque année, lors de la période de Viva for Life, on regarde l’émission avec les résidents de la maison de repos. Ce qui est chouette c’est que cela nous permet de créer des discussions et des débats autour de ce qu’il se passe dans la société.

Le fait de faire un défi au profit de l’association, nous permet avec les résidents de faire une bonne action et surtout de manière ludique tous ensemble.

D’où vous est venue cette idée un peu folle de faire non pas 1 mais 10 défis ?

Comme je vous le disais précédemment, on avait envie de mettre en place quelque chose qui motiverait le plus de résident possible et de le faire tous ensemble.

Afin qu’ils se sentent tous impliqués, nous avons voulu mettre en avant les activités que les résidents font au quotidien via les activités collectives, par exemple : le groupe de la menuiserie, ceux qui sont plus gymnastique, etc. L'idée est vraiment de toucher un maximum de résidents et que chacun mette sa pierre à l’édifice.

Quels sont les différents paliers des 10 défis ?

Qui dit 10 défis, dit 10 paliers. Dès qu’un montant est atteint dans l'échelle des défis, les résidents réalisent le défi dans la foulée.

500€ : Danse endiablée

750€ : Une grande chaîne humaine

1000€ : Défi avec le groupe du parcours d’équilibre

1500€ : Match Unihockey : marquer 50 goals sur l’après-midi, toute équipe confondue

2000€ : Faire une écharpe en tricot de 10m

2500€ : Réaliser 10 km en relais avec les résidents

3000€ : Création d’une chanson et interprétation

3500€ : Réalisation et vente de 1000 cookies

4000€ : Défi avec l’atelier de menuiserie

5000€ : Réalisation d’une vidéo avec les résidents en acteurs

Et si le plafond des 5000€ est dépassé, nous chercherons des nouveaux défis pour tenter de vous surprendre, vous faire sourire et pour que nous puissions se dépasser également !

Comment pouvons-nous suivre le défi des Buissonets ?

A chaque fois qu’un défi est réalisé, on le met en place avec les résidents. On rassemble tout le monde et c’est parti on tourne. Pour le moment nous avons déjà pu diffuser 4 défis : une danse endiablée, une grande chaine humaine avec les résidents, un parcours d’équilibre et marquer 50 goals en un après-midi à l'unihockey. Et après cela, on poste les vidéos sur notre profil Facebook.

Avez-vous un message à ceux qui souhaiteraient se mobiliser ?

Si on garde le même état d’esprit que pour les défis des Buissonets, plus on est de fou plus on rit ! Mais surtout, si tout le monde se mobilise à son échelle, on peut faire de grandes choses !

Ça me fait penser à la légende du colibri. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est l’histoire d’un petit colibri qui pour éteindre un feu de forets versa quelques gouttes d’eau sur le feu. La morale de l’histoire est que si chacun faisait quelque chose à son échelle on peut faire bouger les choses. Donc il ne faut pas hésiter à vous lancer.

Un défi réussi pour vous c’est quoi ?