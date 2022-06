Організація повернення в Україну | Organiser le retour en Ukraine

Деякі з вас виявляють бажання якнайшвидше повернутися в Україну. Щоб не допустити, щоб ви були самі по собі, організації створюють рішення щодо транспортування під наглядом. Team4Ukraine – одна з них. Ця організація запускає програму повернення автобусів в Україну. Мета – побачити, скільки людей бажає повернутися в Україну. Пройде ще деякий час, перш ніж відбудуться перші офіційні відправлення. "Питання повернення має бути обговорено зараз, щоб бути готовим, коли це дійсно потрібно", – пояснює Чарльз Тіне, волонтер Team4UA. Вже знайшли автобусну компанію, яка погоджується перетнути український кордон. Після того, як у них буде достатньо статистичних даних, можна починати конкретну організацію повернення. Тоді вони зможуть звернутися до НУО та місцевих реле, щоб забезпечити фінансування цих автобусів.

Для цього було розпочато розслідування. Мета – оцінити якість прийому Українців для отримання інформації та передачі її державним органам влади.

Щоб відповісти на це опитування, зайдіть на : https://survey.zohopublic.eu/zs/fNBjdA

Certains d'entre vous montrent la volonté de retourner en Ukraine le plus vite possible. Pour éviter que vous ne soyez livrés à vous-mêmes, des organisations se mettent en place afin de proposer une solution de transport encadré. Team4Ukraine en fait partie. Cette organisation lance un programme de bus retours vers l'Ukraine. Le but, c'est de voir combien de personnes souhaitent rentrer en Ukraine. Il va encore falloir un peu de temps avant que les premiers départs officiels n'aient lieu. "La problématique du retour doit être mise sur le tapis maintenant pour être prêt au moment où ce sera vraiment demandé", explique Charles Tiné, bénévole pour Team4UA. La piste d'une compagnie de bus qui accepte de passer la frontière ukrainienne aurait déjà été trouvée. Une fois qu’ils auront des statistiques suffisantes, l'organisation concrète des retours pourra commencer. Ils pourront alors se tourner vers les ONG et les relais locaux pour assurer le financement de ces bus.

Pour y arriver, une enquête a été lancée. L’objectif est d’évaluer la qualité de l’accueil des Ukrainiens pour avoir des informations et les faire remonter aux autorités nationales.

Pour répondre à cette enquête, cliquez ici : https://survey.zohopublic.eu/zs/fNBjdA