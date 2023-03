Organisation des secours en Syrie : "la réponse humanitaire est excessivement compliquée", confirme Médecins sans frontières

Vu l’incertitude et l’instabilité dans la région, comment peut-on s’assurer que l’argent va où cela est nécessaire ? "Médecins sans frontières travaille dans la région depuis des années, et on a des opérations très stables. Elles ont forcément changé avec le tremblement de terre mais on continue à intervenir en première ligne. Il n’y a donc pas de dons directs en argent ou en matériel aux autorités syriennes. "Le principe de MSF, c’est de mettre en place nous-mêmes les opérations, avec l’argent que l’on reçoit. Ce sont nos équipes qui mettent en place, avec bien sûr des partenaires locaux. C’est comme cela qu’on travaille, en mettant en place les activités nous-mêmes. A la mi-février, MSF avait lancé un nouvel appel aux dons, à destination précisément de son travail en Turquie.

Le problème de la destination de l’argent s’est posé en Turquie. Médecins sans frontières a proposé son aide mais là, le partenariat n’a pas été possible. Le gouvernement turc voulait de l’argent ou du matériel et gérer lui-même la situation. "Ce n’est pas notre mode d’action, objecte Emmanuel Massart, quand on arrive avec nos équipes et notre matériel, c’est pour mettre les choses en place, c’est aussi un gage de qualité, on a des standards de qualité élevés. C’est comme cela que l’on intervient. Arriver pour financer un partenaire à gauche ou à droite, ce n’est pas notre façon de travailler."

L'accès aux zones reste compliqué. "On arrive à faire passer des biens, et c'est compliqué, c'est certain. Avant le tremblement de terre, il n' y avait un point de passage officiel entre la Turquie et le nord-est de la Syrie. Un autre a été ouvert mais c'est sur que c'est un obstacle à l'acheminement de l'aide sur place."