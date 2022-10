ORES, tous engagés pour faciliter la vie !

ORES soutient Viva for Life depuis sa première édition et nos 2.350 collaborateurs se mobilisent donc en faveur de l’opération pour la 10ème année consécutive.

Dans leurs missions de gestion des réseaux d’électricité et de gaz, ils sont quotidiennement en contact avec des personnes en situation de précarité ; l’accompagnement des clients en difficulté de nos missions de service public à caractère social. Nous menons aussi des actions de sensibilisation pour familiariser les jeunes avec le monde de l’énergie, ainsi qu’à une consommation responsable et raisonnée. Il était donc tout naturel pour ORES de s’associer à Viva for Life dès le début et de prolonger son soutien au fil des ans.