Ores : la grève des techniciens se poursuit ce mercredi

Les agents techniques d'Ores, le gestionnaire de réseaux de gaz et d'électricité, poursuivent leur grève ce mercredi. Ils l'avaient entamée ce lundi devant le siège social, à Gosselies. Elle continue devant différents sites techniques à Montignies-sur-Sambre, Frameries, Leuze-en-Hainaut, Namur, Ciney et Louvain-la-Neuve.



Les agents techniques souhaitent une revalorisation de leur métier et de leur salaire. Les syndicats, en front commun, demande une augmentation de 5% et une indexation de la prime de la CTT90, soit la prime de d'in d'année collective si les objectifs de l'entreprise sont atteints). Les négociations ont commencé il y a plusieurs mois. Pour l'instant, elles n'aboutissent pas. La direction, elle, dit rester ouverte à la discussion. D'autres actions syndicales sont encore possible cette semaine et la semaine prochaine.



Concrètement, pour la population, les rendez-vous ou chantiers prévus avec des agents techniques d'Ores pourraient être perturbés. Les interventions urgentes et de dépannage sont bien assurées.