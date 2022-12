Orelsan vient-il d’annoncer la fin de sa carrière ?

Ayant déjà fait allusion à sa retraite plusieurs fois durant la réalisation de Civilisation mais aussi dans certains de ses textes, le rappeur évoque la direction que pourrait prendre sa carrière.

À la fin de l’interview, il se veut cependant rassurant envers son public en nuançant ses propos : "En fait, ça m’étonnerait que j’arrête. Par contre, ce qui est possible, c’est que je ne ressorte pas d’album comme ça. J’envisagerai complètement d’arrêter le perso d’Orelsan, parce que c’est hyper lourd. Ça te prend ta vie privée. Tu mets des attentes hyper hautes. Je suis obligé de me remettre en question à chaque album. Et parce que ça prend énormément de temps, tout simplement." L’interprète de Jour meilleur annonce à demi-mot une retraite. Il envisage tout de même de continuer à sortir des chansons, mais les albums réguliers et le pseudonyme "Orelsan" pourraient bien disparaître.

L’interview est teintée de questionnements, notamment concernant la longévité d’une carrière musicale. Revenant sur la phrase “Bientôt, vous allez tous m’oublier” du titre Civilisation, il explique que le vent tourne et que le public n’écoutera pas indéfiniment sa musique.

“Cette phrase, c’était aussi une volonté de partir au moment où t’es encore cool, par respect pour le public. De toute façon, à un moment, vous n’allez plus aimer ce que je fais. Donc autant essayer de se quitter au moment où c’est le plus classe.”