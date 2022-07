Orelsan sort le clip renversant du morceau "Ensemble" avec Skread

Le clip réalisé par Quentin Deronzier part dans un univers cinématographique pouvant rappeler des films comme "Upside Down" où la gravité est mise à rude épreuve. A l’endroit, à l’envers, le décor bouge dans tous les sens pour un effet visuel des plus réussit. Le réalisateur n’en n’est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà signé des clips comme celui de "You Right" de Doja Cat et The Weeknd ou encore "Brrr" de Vladimir Cauchemar, Rim’k et Laylow. Il est aussi à la tête du défilé Balenciaga "Clones" de 2022.

On peut dire qu’Orelsan est en forme visuellement ces temps-ci car ce clip arrive par surprise quelques semaines à peine après celui de "Du propre".