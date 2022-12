Orelsan parle de sa retraite, que va-t-il faire après ?

Mais quelle direction va pendre sa carrière ?

Que ça soit dans son album Civilisation ou le documentaire de son frère Montre jamais ça à personne, Orelsan laisse sous-entendre sa fin de carrière. Plus récemment, il est revenu sur cette fin dans une interview accordée à Spotify. On y découvre que son futur, n’est pas encore tout à fait dessiné mais ce dont il est certain, c’est qu’il n’arrêtera pas de créer.

"C’est possible que je ne ressorte pas d’albums comme ça" poursuit-il, "j’envisagerai complètement d’arrêter le perso d’Orelsan, parce que c’est hyper lourd. Ça te prend ta vie privée. Tu mets des attentes hyper hautes. Je suis obligé de me remettre en question à chaque album. Et parce que ça prend énormément de temps, tout simplement".

Avec beaucoup d’humour il évoque le fait de pouvoir "être chroniqueur en TV". Par contre, il espère ne pas emprunter certains chemins qu’il trouve plus sombres, "tu fais une deuxième partie de carrière ultra moralisatrice où tu fais de la politique" cite-t-il par exemple. Dans une pensée très abstraite, il imagine aussi se parodier lui-même "si je m’enfermais dans le personnage non-chaland poussé à l’extrême un peu", ça l’amuserait beaucoup.

Peu importe où son chemin le mènera, il fera toujours des projets artistiques que ça soit personnel ou pour le public "je ne suis pas obligé de tout sortir à la face du monde à chaque fois ". Pour l’artiste, l’important est dans la démarche que "seulement" faire de la musique c’est pourquoi il a sorti une marque de vêtements ou encore fait du cinéma.

Que ses fans se rassurent, la fin n’est pas encore actée "Je ne sais pas quand j’arrêterai, on verra c’est la surprise".