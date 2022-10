Orelsan : "Montre jamais ça à personne" saison 2, ou la création à l’état brut

Et avec sa caméra, c’est comme si Clément Cotentin nous embarquait au cœur de ce qu’est la création, ça fonctionne. Il réussit le pari de nous faire voir cette chose impalpable qu’est le génie créatif. Alors non, un artiste n’est pas magiquement frappé par l’inspiration de bon matin en se levant. Oui, la créativité ça se travaille, c’est un travail en soi. Mais si on ne devait dire que ça, ça ne tiendrait pas forcément sur 4 épisodes.

Ce qu’on découvre au fil des 4 épisodes de la série documentaire, c’est que la création ce n’est pas simplement ça : ce sont des montagnes russes, c’est n’être sûr de rien tout le temps, c’est se remettre perpétuellement en question mais ce sont aussi des timings à respecter, une vie privée à gérer en parallèle et surtout ça ne se fait pas tout seul.

Et oui, parce qu’Orelsan a beau avoir une bibliothèque et une matrice cérébrale particulièrement bordélique, il ne s’y retrouverait jamais sans sa bande. Impossible pour lui sans un Skread qui viendrait lui triturer le cerveau pour qu’il retrouve sa route et son fil. Impossible non plus sans un Ablaye qui viendrait l’aider à relâcher la pression. Et que ferait un Skread sans un enjaillement d’Ablaye qui viendrait confirmer qu’il est sur la bonne route. Ou plutôt la bonne note. Chacun des éléments est indissociable et surtout indispensable pour permettre au projet d’aboutir.

Et la recette qui avait vraiment bien fonctionné pendant la première saison est encore au rendez-vous cette fois-ci : c’est l’authenticité, un côté brut tant dans les images que dans la narration. L’idée n’est pas de montrer un Orelsan à son avantage. Qu’il ait des crocs au pied et un pyjama de noël sur lui, qu’importe, ce qui compte c’est le propos, c’est la réalité. Ça marche parce que d’un côté ça désacralise le génie créatif et de l’autre ça permet à chacun de s’identifier. Et en ce sens, la nouvelle saison de "Montre jamais ça à personne" est une source d’inspiration.

Civilisation c’est aujourd’hui, l’album le plus vendu en 2021. C’est aussi l’album qui est devenu disque de diamant le plus rapidement dans l’histoire du rap français.