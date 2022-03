Orelsan : Mister V parodie son doc avec un twist savoureux + photos de concerts

La passionnante série documentaire Montre jamais ça à personne consacrée à Orelsan par son frère qui le filme depuis 20 ans avait annoncé la sortie de l'album Civilisation qui fait un carton. Documentaire qui pourrait bien avoir une suite, vient-on d'apprendre et qui a également suscité une parodie de Studio Bagel avec Mister V. On reprend le principe de quelqu'un qui travaille à l'hôtel en attendant de, il l'espère, réussir dans le rap. Ici, cependant, le rappeur est désastreux et on lui conseille de conserver plutôt ce boulot de réceptionniste dans lequel il excelle. Jusqu'à un gros clin d'oeil final.

Orelsan achève par ailleurs une série de 5 concerts à Bercy avec notamment Damso, Vald, Gringe ou encore Ibeyi parmi ses invités comme le montre les images ci-dessous. Orelsan qui sera cet été à l'affiche des Ardentes et du Ronquières Festival avec Tipik.