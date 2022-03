Orelsan : making-of impressionnant pour le fabuleux clip de "La Quête"

"La Quête" présent sur le dernier album d’Orelsan, "Civilisation", est un morceau touchant au clip merveilleux : quatre minutes de stop motion en pâte à modeler qui nous replongent avec poésie dans la vie du rappeur normand, de sa tendre enfance à son présent, mêlant aventures professionnelles et personnelles.

Ce clip sorti il y a trois semaines et cumulant plus de cinq millions de vues est un bijou d’animation, résultat, on s’en doutait, d’un véritable travail d’orfèvre – la longue liste des collaborateurs cités à la sortie du clip en témoignait. On en a à présent la confirmation puisque le making-of de ce clip vient d’être publié par Patagraph alias Victor Haegelin, le réalisateur du clip. On y découvre en huit minutes les nombreuses prises patiemment enchainées, le travail de modelage, les décors miniaturisés et l’indispensable minutie que tout cela nécessite. Dans les coulisses on s’amuse également avec Orelsan et l’équipe du tournage.