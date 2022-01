Orelsan fait le buzz sur un réseau totalement inattendu…

Non content de cumuler les récompenses et d’enchaîner les records dans l’industrie de la musique, il y a aussi un site et un secteur où l’auteur de La quête est numéro un et ce n’est pas forcément là on l’attendait: il fait le buzz sur Linkedln, un site (et une app) qui sert normalement à partager son parcours et ses projets professionnels et sur lequel on essaie aussi de trouver du travail.

Mais que fait Orelsan sur ce réseau vous demanderez-vous ? Avec le carton de son dernier album Civilisation, le rappeur est devenu l’un des sujets les plus tendance sur LinkedIn, où il est loué pour son génie… du marketing. Un phénomène curieux, tant le rappeur s’est construit une image de glandeur aux antipodes du bourreau de travail !

Et les articles ne manquent pas : "Le marketing par Orelsan en 5 leçons. Simple. Basique", "Orelsan, meilleur planeur stratégique de France ?", "Orelsan : une communication simple mais très efficace" ou encore "Ce qu’Orelsan m’a appris en termes de leadership"…autant de sujets que l’on retrouve sur le site.

Tarik Chakor, Maître de conférences en sciences de gestion à Aix-Marseille Université et qui enseigne au sein de la Faculté d’Économie et de Gestion, est bien sûr présent lui aussi sur Linkedin dont il est un fin observateur. Il commente la chose pour le magazine Slate :

"Civilisation est un album qui a eu un énorme écho, et qui a presque fait plus hors du monde du rap qu’à l’intérieur. On a notamment beaucoup parlé de ses chiffres de ventes en cds physiques, qui ne sont presque plus de cette époque. Que l’album soit massivement repris sur LinkedIn, ça ne m’a donc pas étonné tant que ça. Sur ce réseau, on ne parle pas tant du contenu artistique de Civilisation que de son approche marketing, et du positionnement d’Orelsan parce qu’il a fait beaucoup de choses autour de son disque qui devient une case que l’on commente et étudie."

En gros, Orelsan a mis du fun dans un sujet ennuyeux comme le marketing. Et il y a peut-être même une explication logique derrière tout ça…

"Il ne faut pas oublier qu’Orelsan a fait ses études supérieures à l’Ecole de Management et de commerce de Normandie. Il y a acquis une foule de réflexes commerciaux. Il ne faut pas mélanger cette image de flemmard avec qui il est vraiment : en peu d’années, il a déjà fait beaucoup de choses. Végéter dans son canapé, il l’a fait un an ou deux, mais aujourd’hui il travaille beaucoup, énormément avec intelligence et stratégie. Il est une source d’inspiration pour tous les jeunes entrepreneurs".

Avec plus de 330.000 ventes physiques, Orelsan a fait fort pour la sortie de son album, précédée par celle de la série documentaire de son frère, "Montre Jamais ça à Personne" visible sur Amazon Prime. Résultat : la planète LinkedIn est fascinée par cette success story portée par un personnage qui casse les codes.