Orelsan étend sa Civilisation à Dour avec un concert fédérateur et efficace

Attendu par beaucoup en cette quatrième soirée de festivités, le concert d’Orelsan a tenu toutes ses promesses, inondant la foule de Dour de l’énergie décalée et contagieuse du grand enfant du rap français.

L’histoire entre Orelsan et le Dour Festival est, comme pas mal d’histoires ayant lieu sur les plaines douroises, une histoire d’amour. De celles qui brûlent et grandissent sans trop d’embûches, et qui, à en croire la foule réunie devant la Last Arena de Dour, ne s’est jamais aussi bien portée, plus de dix ans après son premier passage.

Dès les premières minutes, on comprend que le spectacle qui nous attend est un sacré cran au-dessus de celui qui avait déjà séduit en 2019 — ou même qu’en 2012, pour les plus fidèles. Il faut dire que son Civilisation Tour, sur les routes depuis plus d’un an (avec un passage par Ronquières et Les Ardentes en 2022), a déjà fait ses preuves, remportant cette année le prix du meilleur concert de l’année aux dernières Victoires de la Musique. Rien que ça, les attentes sont grandes.