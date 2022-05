Orelsan ému par ses fans après avoir battu un record de ventes rapides

Après avoir été nommé le rappeur détenant le record de ventes les plus rapides, Orelsan a été particulièrement ému par ses fans.

Malgré sa sortie en fin d’année, "Civilisation" figurait déjà comme l’album le plus vendu en 2021. En 24h, 300.000 albums sont précommandés et après une semaine, l’opus de San est certifié disque de platine. Et en seulement cinq mois, ledit album devient disque de diamant en franchissant le cap des 500 000 ventes. Orelsan devient alors le rappeur qui détient le record de ventes les plus rapides de l’histoire. "On me dit que Civilisation vient de passer 500.000 ventes c’est incroyable. On est donc disque de diamant. Il paraît que c’est le disque de diamant le plus rapide depuis Johnny ! Faites ce que vous voulez de cette info. Encore merci pour tout." a-t-il publié sur Insta.

Pour saluer son talent, les fans d’Aurélien ont illuminé le Zénith de Caen, où il se représentait en concert, aux couleurs de "Civilisation". "L’émotion était au maximum" s’est confié le rappeur sur Instagram.