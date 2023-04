Orelsan devient l’un des ambassadeurs du parfum Gris Dior

Ce n’est pas la première collaboration entre Orelsan et la maison Dior rappelle Konbini. L’année dernière, ses costumes de scène pour la tournée de son album Civilisation ont été réalisés par cette marque.

Aujourd’hui, Dior collabore avec 7 talents pour mettre en avant la nouvelle ère du parfum Gris Dior. Ce collectif complet d’ambassadeurs mise sur la force des communautés. Avec Orelsan on retrouve les acteurs Jenna Ortega (Mercredi), Maya Hawke (Stranger Things), Joseph Quinn (Stranger Things), Thuso Mbedu (The Woman King), la chanteuse Liu Yu Xin et l’influenceur palestinien Fai Khadra. "Dior réunit un collectif d’artistes singuliers, véritables idoles multiculturelles d’une nouvelle génération guidée par un esprit de diversité et d’authenticité" peut-on lire dans un communiqué.

En plus de la vidéo promotionnelle, Orelsan a également tourné les backstages de ce shooting que l’on retrouve sur le compte officiel de la marque. L’artiste originaire de Caen préfère se montrer sans filtres, quant aux autres ambassadeurs, ils se confient autour du thème de l’audace. Maya Hawke veut "oser être elle-même", Jenna Ortega "risque l’inconnu" et Joseph Quinn veut "s’abandonner sans contraintes".