Orelsan : Angèle et Damso dans la bande-annonce de "Montre jamais ça à personne – partie 2"

"J’ai filmé mon frère pendant vingt ans, d’un petit appart en bordel aux plus grandes salles de France." Voilà comment Clément Cotentin introduit la bande-annonce du deuxième documentaire consacré à son grand frère, Orelsan.

L’an dernier était sorti pour le plus grand bonheur des fans un documentaire en six épisodes baptisé "Montre jamais ça à personne" qui revenait, bourré d’anecdotes et images inédites, sur l’ascension du rappeur caennais.

Dans quelques jours, "Montre jamais ça à personne – partie 2" sortira à son tour sur une grande plateforme de streaming. Le point de départ est cette fois très différent : au lendemain du succès de "La fête est finie", Orelsan et son équipe se lancent dans l’écriture d’un nouvel album, le futur "Civilisation". A travers le documentaire on suit le processus de création, les doutes de l’artiste mais aussi "ses coups de folies et ses éclairs de génie".

Les fidèles acolytes du chanteur, Ablaye et Skread, sont de la partie mais d’autres témoignages complètent le tableau comme ceux d’Angèle et Damso qu’on aperçoit dans la bande-annonce.

"Je voulais tout filmer : du premier mot écrit à la dernière note jouée" précise le réalisateur. Ça tombe bien, le public est impatient de plonger dans les coulisses de "Civilisation", album qui a battu de multiples records dans l’histoire du rap et de la musique.