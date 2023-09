Orelsan a signé un des plus gros contrats de l’histoire de la musique en France

Après avoir quitté Wagram, Orelsan a signé un contrat colossal chez RCA, label de Sony Music.

Alors que son documentaire sur le Civilisation Tour est actuellement diffusé dans les cinémas français, Orelsan est en train d’écrire l’histoire : le rappeur normand a signé une des plus gros contrats de l’histoire de la musique en France, comme le rapporte Booska-P.

15 millions d’euros (dont 3 millions de bienvenue), c’est le montant que Sony offre à Orelsan pour "2 albums et divers projets multimédias", indiquait Le Parisien dans une enquête sur le contrat liant le géant de la musique et le rappeur de Caen. Booska-P et Generations précisent tous deux que par "divers projets multimédias", on entend le développement de jeux vidéo et de films. San serait d’ailleurs actuellement au Japon sur le tournage d’un long-métrage pour lequel il s’occupera de la bande-son. Ledit contrat stipule également qu’à partir de 2025, Sony pourra exploiter le catalogue musical d’Orelsan.