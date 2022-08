Orelsan à Ronquières, un show d’ombre et de lumière

Du troll à l’humour grinçant populaire sur le net, Orelsan est devenu celui qu’on attend comme le showman à la tête des affiches de festivals et des zéniths. Son live donne parfois l’impression que ces deux périodes de sa carrière se disputent l’avant de la scène. Un constat particulièrement flagrant en début de show, lorsque l’intensité du titre Civilisation se voit brusquement percutée par la superficialité de Du Propre et Bébéboa. Non pas que les beats engageants du premier et la vibe groovy du second ne fassent pas leur effet sur les festivaliers, loin de là. Mais le changement d’ambiance est grossièrement calibré, et ce jeu de contraste rend l’équilibre instable et changeant.



En même temps, on se dit que la dualité fait partie du personnage, et qu’Orelsan assume avec authenticité ce grand écart entre l’ombre de ses textes les plus crus et la lumière légère de ses tubes grand public. En ça, on reconnait la force fédératrice d’un calibre comme le sien, à retrouver prochainement au Palais 12 pour deux soirs d’affilée - le 04 novembre et le 05 novembre (complet).