Orel Mangala inscrit son premier but en Premier League avec Nottingham Forest

Orel Mangala a le vent en poupe ces dernières semaines. Utilisé à deux reprises par Domenico Tedesco lors du rassemblement du mois de mars, il a confirmé sa bonne forme avec son club. En déplacement à Leeds United, Nottingham Forest a pu compter sur Mangala pour le but inaugural de la partie. Plein de sang-froid pour éviter le retour d'un défenseur adverse, il enroule au ras du poteau et fait mouche, pour sa première réalisation en Premier League. Emmanuel Dennis, l'ancien attaquant fantasque du Club Bruges est à l'assist. Ce but n'a pas permis à Forest de rentrer aux vestiaires en menant au marquoir, Leeds United ayant inscrit deux buts avant le repos.