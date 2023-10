Orel Mangala et son nouveau statut chez les Diables : "J'ai la confiance du coach... il apprécie ma générosité et mon calme"

Le joueur de Nottingham Forest a un nouveau statut chez les Diables : "J’ai conscience de ma chance d’avoir joué six matches avec Domenico Tedesco. J’essaie de chaque fois me donner à fond. Je sens que j'ai la confiance du coach. C'est à moi de lui rendre sur le terrain. Il apprécie ma générosité, mon calme et le fait que je suis toujours prêt à aider l'équipe. Il faut être prêt à se serrer les coudes car on a un objectif et il faut l'atteindre tous ensemble. Ajouter de la qualité au milieu avec Mandela Keita et Arthur Vermeeren, ça ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Les matches sont intenses, on a besoin de beaucoup de joueurs. Youri Tielemans ? Je ne pense pas qu'on est en balance. Ca dépend simplement des choix du coach."

"On veut clôturer le job vendredi en Autriche. Il faut aller là-bas pour prendre les trois points. Il faudra aller à l’Euro avec l’ambition de vouloir gagner. Dans le groupe, on doit être ensemble humainement, on sait qu'on va se battre les uns pour les autres. Il nous reste quelques jours pour préparer la rencontre, je suis sûr qu’on sera prêt", conclut le droitier de 25 ans.