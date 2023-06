Oreilles qui bourdonnent : comment soulager des acouphènes ?

Gestion et éducation : La première étape du traitement consiste souvent à fournir des informations et une éducation sur les acouphènes. Comprendre les mécanismes des acouphènes, apprendre à gérer le stress et l'anxiété associés, et adopter des stratégies d'adaptation peuvent contribuer à réduire l'impact des acouphènes sur la qualité de vie.