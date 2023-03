"Ordures, l’expo qui fait le tri" à voir au Musée de la Vie wallonne à Liège

Cette exposition nous sensibilise aux déchets et à ce qu’ils deviennent. Elle nous sensibilise aussi aux nombreux enjeux économiques, sociaux et nous invite à repenser notre façon de consommer. C’est là un des grands problèmes de notre époque, les déchets ne peuvent malheureusement pas être tous recyclés et notre mode de consommation met notre planète en danger.

Alors, comment s’en débarrasser ?

Le parcours de l’expo fait la clarté sur la notion même de "déchets", pour comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur impact. Dans un souci de cohérence vis-à-vis du sujet, l’exposition a été conçue pour avoir le moins d’impact possible sur l’environnement. Il y a des briques et des parois en plastique et textile recyclés et des décors qui ont été réalisés avec des canettes, des sacs plastiques et des papiers provenant du tri ménager des collaborateurs du musée.

Même si la Belgique est championne d’Europe et dans le top mondial de tri et de recyclage des déchets ménagers, l’expo qui concerne petits et grands, sensibilisera le plus grand nombre à ces enjeux primordiaux…